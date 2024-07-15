Лунин: Моё будущее? Я хочу играть

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин ответил на вопрос о своём будущем.

— Я хочу остаться в «Реале», и я хочу играть, — приводит слова Лунина El Chiringuito TV.

Ранее сообщалось, что «сливочные» уже предложили голкиперу новый контракт, однако он его до сих пор не принял.

В прошедшем сезоне 25-летний Лунин провел 31 матч с учетом всех турниров, пропустил 32 гола и 12 раз смог оставить свои ворота на замке.

Действующий трудовой договор Лунина с «Реалом» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 25 миллионов евро.