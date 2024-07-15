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Нико Уильямс согласится на сокращение зарплаты ради скорейшего перехода в «Барселону»

15 Июля 2024 • 22:41 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
15.08 20:00

Футболист сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс надеется в ближайшее время перебраться в «Барселону».

Каталонский клуб ускорил работу над трансфером вингера в надежде завершить сделку до конца июля. По информации Sport, 22-летний игрок готов на компромисс: он согласится на сокращение зарплаты, чтобы упростить задачу «Барселоне», чьи финансовые возможности, как известно, ограничены. «Сине-гранатовые» всё ближе к осуществлению давно запланированного подписания.

Недавно Нико Уильямс стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Он отметился голом в финале с Англией (2:1) и был признан лучшим игроком встречи.

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