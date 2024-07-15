«Барселона» приняла решение по Араухо, надолго выбывшему из-за травмы

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо снова получил серьёзную травму.

Уругваец травмировался в матче своей национальной команды на Кубке Америки против сборной Бразилии. Как выяснилось позднее, игроку потребуется операция – он рискует остаться без футбола до декабря. Согласно данным журналиста Маттео Моретто, теперь, когда продажа Араухо практически исключена, в «Барселоне» готовы предпринять новую попытку продления контракта с центрбеком. Действующий договор истекает в 2026 году.

Рональд Араухо считался трансферной целью «Баварии», также на него претендовали английские гранды.