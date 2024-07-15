Испанский полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес стал игроком «Севильи». О переходе опытного испанца сообщает пресс-служба севильской команды. 29-летний футболист будет играть за клуб из Андалусии на правах аренды, заключено арендное соглашение до конца грядущего футбольного сезона. К слову, через год стороны смогут продлить соглашение.

Сауль – воспитанник академии «Атлетико», дважды на протяжении всего времени в клубе он уходил в аренду, однако никогда не покидал «матрасников». Это будет его третья аренда будучи игроком «Атлетико», ранее он уходил в 2013 году в «Райо Вальекано» и в 2021 году в «Челси».

Текущий контракт связывает Сауля с «Атлетико» до лета 2026 года.