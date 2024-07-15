«Монако» Головина в августе сыграет с «Барселоной»

12 августа «Монако» и «Барселона» проведут товарищеский матч. Об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

Утверждается, что встреча пройдет в рамках ежегодного Кубка Жоана Гампера, организатором которого является «Барселона».

По итогам прошлого сезона «Монако» финишировал на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. Стоит сказать, что российский полузащитник Александр Головин, выступающий за монегасков, впервые в карьере выиграл серебряные медали Лиги 1.

«Барселона» тоже завершила минувший розыгрыш чемпионата Испании на втором месте, отстав от «Реала» на десять баллов.