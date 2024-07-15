Защитник «Барселоны» Араухо будет прооперирован

Защитника «Барселоны» Рональда Араухо прооперируют. Новостью делится пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, что уругваец получил травму во время матча четвертьфинала минувшего Кубка Америки. В том поединке «селесте» встречались со сборной Бразилии и прошли дальше в полуфинал по серии пенальти. Выяснилось, что Араухо повредил подколенное сухожилие правой ноги, на этом месте игроку и предстоит операция.

Пройдёт она в ближайшие дни в финском городе Турку. После появится новая информация касательно восстановления Рональда.

На Кубке Америки уругвайская сборная уже без Араухо в составе заняла третье место.