Датский нападающий Мартин Брайтвайт покидает барселонский «Эспаньол». Новостью делится пресс-служба каталонской команды. У форварда оставался один год по контракту, однако он воспользовался пунктом, который позволял завершить соглашение досрочно.

Брайтвайту 33 года, датчанин оказался в «Эспаньоле» перед позапрошлым сезоном. В сезоне прошедшем форвард оформил 22 гола за свой уже бывший клуб, а также сделал три голевые передачи.

Напомним, что по итогу сезона в Сегунде «Эспаньолу» удалось завоевать третью путёвку в элитный дивизион Испании в мини-турнире за повышение в классе.