«Барселона» сообщила Фати неутешительный вердикт по его будущему

Нападающий Ансу Фати после возвращения из аренды в «Брайтоне» планировал бороться за место в составе «Барселоны». Впрочем, каталонский клуб сообщил игроку неутешительный вердикт – он не входит в планы Ханса-Дитера Флика на следующий сезон. Об этом информирует TodoFichajes.

Скорее всего, Фати снова уйдёт в аренду, и главным претендентом на подписание 21-летнего игрока является «Севилья». Андалузцы готовы взять на себя 50% заработной платы Ансу, но «Барселона» хочет, чтобы арендатор платил игрок 80% от оклада. Вероятно, именно по этим процентам пойдут обсуждения на переговорах.