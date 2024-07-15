Один из лучших игроков «Реала» может уехать к Роналду

Центральный защитник сборной Германии и мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может переехать в Саудовскую Аравию. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 31-летнего немца заинтересованы два саудовских клуба. Речь идет об «Аль-Насре» и «Аль-Хиляле». Потенциальные покупатели попытаются переманить немца к себе. Трансферная стоимость Антонио оценивается в 25 миллионов евро. Трудовой договор игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне защитник стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.