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Озил рассказал, из-за кого перешёл в «Реал» в 2010 году

15 Июля 2024 • 03:48 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил вспомнил, как перебрался в мадридский «Реал».

«Королевский клуб» купил ещё совсем молодого на тот момент футболиста у бременского «Вердера». Трансфер состоялся в августе 2010 года.

«Ещё до моего перехода в «Реал» ко мне проявляли интерес очень серьёзные клубы, но именно в «Реале» работал тренер, который нравился мне больше всех. Разговоры с Жозе Моуринью оказали ключевое влияние на мой выбор», – приводит Madrid Xtra воспоминания игрока.

Месут Озил выступал за «Реал» вплоть до 2013 года, после чего был продан в лондонский «Арсенал». Период работы Моуринью в мадридском клубе пришёлся на те же годы – с 2010 по 2013.

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Реал Мадрид Жозе Моуринью Месут Озил ещё теги

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