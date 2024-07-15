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Озил объяснил успех Роналду

15 Июля 2024 • 03:24 Комментировать

Немецкий экс-полузащитник Месут Озил высказался о достижениях своего бывшего товарища по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду.

Озил и Роналду вместе выступали за «сливочных» с 2010 по 2013 год, после чего первый перебрался в лондонский «Арсенал».

«Мне очень нравится Роналду. Я играл с ним на протяжении трёх лет, и за это время я не увидел ни одной его ошибки. Криштиану любит помогать другим и старается максимально выкладываться сам. Он всегда стремится к победе – вот почему он достиг такого успеха. Он не хотел проигрывать даже на тренировках», – передаёт Madrid Zone высказывания Озила, завершившего карьеру в прошлом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Месут Озил Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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