Озил объяснил успех Роналду

Немецкий экс-полузащитник Месут Озил высказался о достижениях своего бывшего товарища по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду.

Озил и Роналду вместе выступали за «сливочных» с 2010 по 2013 год, после чего первый перебрался в лондонский «Арсенал».

«Мне очень нравится Роналду. Я играл с ним на протяжении трёх лет, и за это время я не увидел ни одной его ошибки. Криштиану любит помогать другим и старается максимально выкладываться сам. Он всегда стремится к победе – вот почему он достиг такого успеха. Он не хотел проигрывать даже на тренировках», – передаёт Madrid Zone высказывания Озила, завершившего карьеру в прошлом году.