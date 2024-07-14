«Реал» обратился к теннисисту Алькарасу после победы на Уимблдоне

Карлос Алькарас второй год подряд выиграл Уимблдон. В финале престижного теннисного турнира испанец обыграл Новака Джокович в трёх сетах – 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). На победу Алькараса отреагировал футбольный «Реал».

«Поздравляем тебя с четвёртой победой на турнире Большого шлема, дорогой Карлос Алькарас. Сегодня ты в очередной раз показал свой класс и блестящий теннис, за счёт чего второй раз выиграл Уимблдон. Вся Испания и фанаты «Реала» очень гордятся тобой», - говорится в сообщении пресс-службы «сливочных».

Как известно, Карлос Алькарас является фанатом «Реала».

Добавим, что в воскресенье пройдёт финал чемпионата Европы между сборными Испании и Англии, не пропустите текстовую трансляцию.