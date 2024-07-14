«Барселона» опасается наказания для Араухо от ФИФА

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может получить наказание от ФИФА после скандального инцидента на Кубке Америки. Араухо поучаствовал в драке между футболистами сборной Уругвая и болельщиками сборной Колумбии.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на издание AS, в «Барселоне» опасаются дисквалификации Араухо. При этом на Кубке Америки футболист ещё и получил травму. В скором времени Рональд вернётся в Испанию и пройдёт медицинское обследование.

Напомним, что сборная Уругвая заняла на Кубке Америки третье место. В матче за бронзу команда обыграла Канаду в серии послематчевых пенальти.