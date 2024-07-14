Испанский вингер «Атлетика» Нико Уильямс в ближайшее время может перебраться в «Барселону».

Как сообщает журналист Маттео Моретто, каталонский клуб надеется достичь полного соглашения по трансферу 22-летнего футболиста на следующей неделе.

Ранее появилась информация, что Уильямс рассчитывает заключить трудовой договор с «Барселоной» на пять лет с окладом около 9-10 миллионов евро в год.

В прошедшем клубном сезоне вингер провел 37 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 19 голевых передач. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Уильямса в 60 миллионов евро.