На стадионе «Реала» повторили демонстрацию футболки Месси

В 2017 году Лионель Месси забил победный гол в ворота «Реала», после чего снял футболку и демонстративно показал её фанатам на «Сантьяго Бернабеу». Месси показал футболку той стороной, где была изображена его фамилия.

Теперь аргентинский стример Ибай Льянос поучаствовал в боксёрском шоу на «Сантьяго Бернабеу». После своей победы стример взял футболку «Барселоны» с фамилией Месси и показал её публике. Разумеется, присутствующие фанаты «Реала» стали освистывать Ибая.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Из-за финансовых проблем клуб не смог предложить звезде новый контракт.