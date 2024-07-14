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Нико Уильямс принял решение по «Барселоне»

14 Июля 2024 • 09:52 Комментировать

Каталонская «Барселона» продолжает работу по трансферу атакующего полузащитника «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Руди Галетти.

Согласно данным журналиста, сам 22-летний игрок готов пополнить ряды «сине-гранатовых». Уильямс рассчитывает подписать с «Барселоной» пятилетний трудовой договор с заработной платой в размере 9-10 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Нико сыграл за баскскую команду 37 поединков во всех турнирах, отметившись восемью голами и 19 результативными передачами. Трансферная стоимость вингера оценивается в 60 миллионов евро.

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Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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