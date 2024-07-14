Нико Уильямс принял решение по «Барселоне»

Каталонская «Барселона» продолжает работу по трансферу атакующего полузащитника «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Руди Галетти.

Согласно данным журналиста, сам 22-летний игрок готов пополнить ряды «сине-гранатовых». Уильямс рассчитывает подписать с «Барселоной» пятилетний трудовой договор с заработной платой в размере 9-10 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Нико сыграл за баскскую команду 37 поединков во всех турнирах, отметившись восемью голами и 19 результативными передачами. Трансферная стоимость вингера оценивается в 60 миллионов евро.