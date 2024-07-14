Эндрик: «С Мбаппе «Реал» будет похож на команду из видеоигры»

Нападающий сборной Бразилии Эндрик в скором времени официально пополнит ряды мадридского «Реала».

Воспитанник «Палмейраса» отметит 18-летие 21 июля – с этого дня он сможет полноценно считаться игроком «сливочных». Юный бразилец отметил невероятный подбор игроков атаки в своей новой команде.

«Нет сомнений, с Мбаппе мы будем выглядеть как команда из видеоигр в новом сезоне», – заявил в интервью L'Equipe Эндрик.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в качестве свободного агента из «ПСЖ». Также Эндрику предстоит конкурировать за место в основе со своими звёздными соотечественниками – Винисиусом Жуниором и Родриго.