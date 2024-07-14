Фитнес-тренер «Реала» будет готовить Мбаппе по программе Роналду

Килиан Мбаппе скоро начнёт подготовку к дебютному сезону в мадридском «Реале».

Звёздный француз покинул «ПСЖ», а в июне пополнил ряды «сливочных» в качестве свободного агента. Как стало известно Diario AS, знаменитый фитнес-тренер «Реала» Антонио Пинтус разрабатывает для Мбаппе план на предсезонку – он будет подобен программе, по которой в своё время занимался Криштиану Роналду. Так итальянский специалист намерен привести форварда в оптимальную физическую форму.

18 августа «Реал» сыграет на выезде против «Мальорки» в матче первого тура нового розыгрыша Ла Лиги. В прошлой кампании команда Карло Анчелотти выиграла чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.