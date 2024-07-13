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Два игрока «Барселоны» удивили Флика на первых тренировках

13 Июля 2024 • 23:00 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик был приятно удивлён формой двух игроков.

Недавно «сине-гранатовые» начали предсезонную подготовку – команда провела первые тренировки под руководством немецкого наставника. Как информирует журналист Шэй Лагасси, двум футболистом удалось удивить нового рулевого – речь о нападающем Ансу Фати и защитнике Микаиле Файе. Обоих игроков связывали с уходом из клуба в текущее трансферное окно.

17 августа «Барселона» проведёт первый матч в Ла Лиге под руководством Ханса-Дитера Флика – соперником будет «Валенсия».

Флик заменил в должности тренера каталонского гранда Хави Эрнандеса, который был уволен в мае.

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Евро-Футбол.Ру,
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