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В «Реале» приняли решение по замене Кроосу слухи

13 Июля 2024 • 22:44 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Мадридскому «Реалу» придётся привыкать к жизни без Тони Крооса, который завершил карьеру после вылета сборной Германии с Евро-2024. В прессе приводились различные слухи относительно того, кто может пополнить ряды команды, чтобы заменить звёздного немецкого хавбека.

По сообщениям Diario AS, в «Реале» приняли решение не искать преемника Крооса на трансферном рынке – в клубе считают, что таковым станет Федерико Вальверде. Именно 25-летний уругваец унаследовал от Тони восьмой номер.

Кроос выступал за «Реал» на протяжении десяти лет. В его последнем матче на клубном уровне «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

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