В «Реале» приняли решение по замене Кроосу

Мадридскому «Реалу» придётся привыкать к жизни без Тони Крооса, который завершил карьеру после вылета сборной Германии с Евро-2024. В прессе приводились различные слухи относительно того, кто может пополнить ряды команды, чтобы заменить звёздного немецкого хавбека.

По сообщениям Diario AS, в «Реале» приняли решение не искать преемника Крооса на трансферном рынке – в клубе считают, что таковым станет Федерико Вальверде. Именно 25-летний уругваец унаследовал от Тони восьмой номер.

Кроос выступал за «Реал» на протяжении десяти лет. В его последнем матче на клубном уровне «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.