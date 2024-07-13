Иньиго Мартинес не намерен разрывать контракт с «Барселоной»

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес не планирует покидать клуб ни при каких обстоятельствах.

По слухам, 33-летний игрок раздумывает над возможностью расторжения контракта в случае, если «сине-гранатовые» так и не смогут зарегистрировать его в Ла Лиге. Как сообщает журналист Адриан Санчес, ссылаясь на окружение Мартинеса, у центрбека нет подобных планов. Он понимает положение клуба и готов подождать.

Иньиго Мартинес перешёл в «Барселону» летом прошлого года на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за «Атлетик» Бильбао.

17 августа «Барселона» проведёт матч первого тура Ла Лиги против «Валенсии».