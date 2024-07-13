Эндрик: «Отец хотел назвать меня ди Стефано»

Бразильский нападающий Эндрик, который в скором времени станет игроком «Реала», рассказал о своей связи с мадридским топ-клубом.

«Моя история с «Реалом» началась ещё до моего появления на свет. Отец хотел называть меня ди Стефано, но мать отказалась», - слова Эндрика приводит на своих страницах L’Equipe.

Стоит сказать, что Альфредо ди Стефано является известным в прошлом футболистом «Реала». Он выступал за мадридский клуб в 1953-1964 годах. Ди Стефано ушёл из жизни 7 июля 2014 года в возрасте 88 лет.

Напомним, что Эндрик станет игроком «Реала» в день своего совершеннолетия – 21 июля.