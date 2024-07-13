Бесплатные билеты на презентацию Мбаппе продают по цене до 200 евро

Во вторник Килиан Мбаппе будет представлен в качестве футболиста «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Мероприятие вызвало ажиотаж, и спрос превышает предложение – желающих посетить презентацию больше, чем мест на стадионе.

Те фанаты «Реала», которые являются зарегистрированными членами клуба, смогли получить бесплатные билеты раньше. Теперь эти билеты продаются на чёрном рынке по цене от 30 до 200 евро в зависимости от места. Об этом рассказывает Vozpopuli.

Напомним, что о подписании контракта с Килианом Мбаппе «Реал» объявил ещё в начале лета. Звёздный форвард перебрался в испанский клуб после истечения контракта с «ПСЖ».