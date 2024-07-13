Ди Мария высказался о Мбаппе

Атакующий полузащитник сборной Аргентины Анхель ди Мария высказался о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе.

«У Мбаппе невероятная скорость, и он способен изменить ситуацию в любой момент. Он видит свободную зону и начинает бежать туда. Если дать ему хороший пас, это будет иметь решающее значение. Для меня очевидно, что в какой-то момент он выиграет «Золотой мяч», - сказал ди Мария в интервью L’Equipe.

Стоит сказать, что Анхель ди Мария и Килиан Мбаппе ранее пересекались в составе «ПСЖ». Оба футболиста уже покинули парижский клуб. Если говорить о Мбаппе, то этим летом он перебрался в «Реал».