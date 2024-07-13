Анчелотти провёл переговоры с Эндриком

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провёл переговоры с нападающим Эндриком, который в скором времени присоединится к команде. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на UOL Esporte, переговоры получились позитивными. Анчелотти дал Эндрику понять, что рассчитывает на него в новом сезоне.

Напомним, что Эндрик станет игроком «Реала» в день своего совершеннолетия – 21 июля. Ранее сообщалось, что мадридский клуб заплатит за талантливого бразильца «Палмейрасу» 47,5 миллиона евро.

Отметим, что Эндрик уже провёл 12 матчей за национальную сборную Бразилии и забил в них три гола.