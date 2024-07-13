Лунин может играть в одной команде с Роналду

Украинский вратарь Андрей Лунин пока окончательно не определился со своим будущим в мадридском «Реале». Его контракт с испанским грандом истекает летом 2025 года.

По информации Todofichajes, у 25-летнего голкипера есть вариант трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии. Интерес к Лунину проявляет «Аль-Наср», цвета которого защищает звездный португальский нападающий Криштиану Роналду. Не исключено, что саудовский клуб предпримет попытку подписать украинца этим летом.

Лунин выступает за «Реал» с лета 2018 года. Трансферная стоимость вратаря оценивается в 25 миллионов евро.