Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» решил продать форварда - названо имя

13 Июля 2024 • 11:57 Комментировать

Мадридский «Реал» планирует расстаться с одним из форвардов в летнее трансферное окно. Согласно сведениям портала Todofichajes, боссы «королевского» клуба хотят продать 23-летнего нападающего Хуана Латасу.

В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренде за другой испанский клуб – «Хетафе». Латаса принял участие в 32 поединках чемпионата Испании, записав на свой счет два забитых мяча.

По завершении сезона-2023/2024 нападающий вернулся в расположение «сливочных». Трудовое соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,8 миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хуан Латаса трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Экс-судья ФИФА высказался о пенальти на Кейне в полуфинале Евро В сборной Франции приняли решение по Дешаму Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Оранжевый провал: из-за кого сборная Нидерландов проиграла Англии и вылетела в полуфинале Евро-2024 Клопп может вернуться к работе – известна команда Зидан принял решение по работе в сборной Франции «Барселона» прокомментировала фотографию Месси с Ямалем в 2008 году Тренер Нидерландов Куман вынес решение по пенальти на Кейне Павлюченко назвал сборную, которая выиграет Евро-2024
«Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Кукурелья — об игре рукой: «Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса» Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро
Спортивные новости
Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Пивоварова: «У Медведева есть все шансы обыграть Алькараса» 7 россиян, которые сменили клубы в летнее межсезонье в НХЛ Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Июля
12:03 · Испания. Ла Лига
Лунин может играть в одной команде с Роналду
11:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил продать форварда - названо имя
10:29 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» купит защитника «Манчестер Юнайтед»
09:35 · Англия. Премьер-лига
Фелиша может подписать английский топ-клуб
08:40 · Испания. Ла Лига
Лунин назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и Пеле
08:02 · Испания. Ла Лига
Испанский клуб хочет подписать 41-летнего Пепе
07:24 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько заработал «Реал» на продаже футболок Мбаппе в первый день
05:29 · Испания. Ла Лига
​Без Зиданов - спустя 23 года в «Реале» снова ни одного Зидана
02:17 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль рассказал, звал ли его Карвахаль в «Реал»
01:58 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Мне бы хотелось выступать в одной команде с Месси в будущем»
01:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» не станет платить 50 млн евро за Йоро
01:31 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль: «Надеюсь, Месси выиграет Кубок Америки»
01:02 · Испания. Ла Лига
Агуэро рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»
00:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отложила все дела, чтобы закрыть сделку по звезде сборной Испании
12 Июля
23:26 · Испания. Ла Лига
Сауль переходит из «Атлетико» в другой клуб Ла Лиги
23:16 · Испания. Ла Лига
«Барселона» попросила Фелиша подождать
22:48 · Испания. Ла Лига
Глава Ла Лиги: «Европейский футбол отвергает идеи Переса, но он этого не видит»
22:21 · Англия. Премьер-лига
Канселу решил, в каком клубе хочет играть
21:25 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль: «Флик написал мне, что я забью сборной Франции»
20:22 · Италия. Серия А
Стипиди: «Миранчук, Захарян и Кузяев влачат в Европе жалкое футбольное существование» 2 эксклюзив
19:17 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны» обвинил Энрике в своём уходе из клуба
19:15 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Хави оказал на меня самое большое влияние»
18:52 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги оценил вероятность трансфера Нико Уильямса в «Барселону»
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал фаворита на замену Лунину слухи
18:16 · Испания. Ла Лига
Флик решил сохранить в «Барселоне» полузащитника слухи
Все новости
Рекомендуем