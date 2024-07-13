«Реал» решил продать форварда - названо имя

Мадридский «Реал» планирует расстаться с одним из форвардов в летнее трансферное окно. Согласно сведениям портала Todofichajes, боссы «королевского» клуба хотят продать 23-летнего нападающего Хуана Латасу.

В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренде за другой испанский клуб – «Хетафе». Латаса принял участие в 32 поединках чемпионата Испании, записав на свой счет два забитых мяча.

По завершении сезона-2023/2024 нападающий вернулся в расположение «сливочных». Трудовое соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,8 миллиона евро.