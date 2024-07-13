Лунин назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и Пеле

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин во время общения с журналистами рассказал, кого считает лучшим игроком в истории футбола.

Как информирует газета Marca, украинский вратарь отдал свой голос за бывшего нападающего «королевского» клуба Криштиану Роналду. Напомним, что португальский форвард защищал цвета испанского коллектива с 2009 по 2018 год.

В настоящий момент 39-летний нападающий является игроком саудовского «Аль-Насра». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром команды.

Роналду принял участие в чемпионате Европы – 2024. Криштиану сыграл за сборную Португалии пять матчей и сделал одну голевую передачу.