Испанский клуб хочет подписать 41-летнего Пепе

Опытный центральный защитник Пепе, у которого истек срок действия контракта с «Порту», может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом рапортует Superdeporte.

По сведениям источника, в услугах 41-летнего футболиста заинтересована «Сельта». Руководство клуба из Виго готовится сделать предложение португальцу. Пепе имеет большой опыт выступлений в чемпионате Испании. Ранее футболист защищал цвета мадридского «Реала».

В прошлом сезоне защитник принял участие в 34 поединках во всех турнирах за «Порту». Пепе записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.