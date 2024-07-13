Стало известно, сколько заработал «Реал» на продаже футболок Мбаппе в первый день

Мадридский «Реал» запустил продажу футболок новичка команды Килиана Мбаппе. Об этом рапортует Madrid Xtra.

Как сообщает источник, за первый день «королевский» клуб реализовал более семи тысяч футболок 25-летнего игрока. Заработок составил 800 тысяч евро через онлайн-магазин.

Ранее в прессе сообщалось, что официальная презентация Килиана в качестве футболиста «Реала» состоится 16 июля.

Мбаппе пополнил ряды испанского гранда в начале июня. Он перешел из французского «ПСЖ» в статусе свободного агента. Заработная плата звездного нападающего в «Реале» составит 30 миллионов евро ежегодно.