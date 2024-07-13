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​Без Зиданов - спустя 23 года в «Реале» снова ни одного Зидана

13 Июля 2024 • 05:29 Комментировать

В мадридском «Реале» тихо случилось знаменательное, даже историческое событие - спустя 23 года в клубе снова нет игрока и сотрудника по фамилии «Зидан». В 2001 году главный носитель фамилии, выдающийся футболист по имени Зинедин, стал игроком мадридского клуба и с тех пор в «Реале» всё время был Зидан - будь то главная или молодёжная команда. Сперва сам Зинедин, затем его сыновья.

И вот новость из Испании - Тео Зидан, не подошедший «Реалу» по своим игровым качествам (к фамилии никаких претензий), заключил двухлетний контракт с «Кордовой» и следующие два года проведёт в ней, во второй испанской лиге.


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