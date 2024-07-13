Ямаль: «Мне бы хотелось выступать в одной команде с Месси в будущем»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не теряет надежд на то, что однажды станет одноклубником Лионеля Месси.

37-летний аргентинец с прошлого года выступает за американский «Интер Майами». Судя по всему, экс-форвард «сине-гранатовых» намерен завершить карьеру в своём нынешнем клубе, но Ямаль по-прежнему верит, что сможет поиграть с кумиром.

«Я надеялся, что смогу делить раздевалку с Месси и тренироваться с ним, но этого так и не случилось. Всё ещё надеюсь, что это произойдёт в будущем», – приводит Managing Barca слова испанского вундеркинда.

Напомним, прошлым летом Лионель Месси мог вернуться в «Барселону», но не договорился с клубом.