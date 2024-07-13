«Реал» не станет платить 50 млн евро за Йоро

Мадридский «Реал» не намерен удовлетворять текущий запрос «Лилля» по центральному защитнику Лени Йоро.

Французский клуб рассчитывает заработать на продаже 18-летнего вундеркинда порядка 50 млн евро с учётом возможных бонусов. По данным Relevo, «Реал» не станет платить такую сумму. Стороны продолжают переговоры.

Контракт Лени Йоро с «Лиллем» истекает в следующем году. Недавно стало известно, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить за француза более внушительную сумму, чем «Реал», однако игрок по-прежнему мечтает выступать за «сливочных».

В прошедшем сезоне Йоро провёл 32 матча в Лиге 1, отметившись двумя забитыми голами.