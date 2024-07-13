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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»

13 Июля 2024 • 01:02 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

Экс-форвард «горожан», также успевший поиграть в Испании за «Атлетико» и «Барселону», выбирал между Джудом Беллингемом, Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе – все трое представляют мадридский «Реал».

«Винисиус не провалил Кубок Америки – просто в сборной Бразилии трудные времена. Вини невероятно провёл этот сезон – он был лучше Мбаппе. Я не говорю, что он сильнее Килиана в целом, но в этом сезоне он преуспел больше. Да, я считаю Мбаппе более совершенным игроком, однако французу становится трудно, когда соперник обороняется низким блоком. В этом плане Винисиус куда более искусен.

Беллингем тоже сыграл ключевую роль в успехах «Реала». Мне нравится этот игрок, и я бы предпочёл, чтобы «Золотой мяч» достался ему, но стоит признать, что Винисиус провёл сезон лучше», – цитирует Madrid Zone Агуэро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Серхио Агуэро Золотой Мяч Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем ещё теги

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