Агуэро рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

Экс-форвард «горожан», также успевший поиграть в Испании за «Атлетико» и «Барселону», выбирал между Джудом Беллингемом, Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе – все трое представляют мадридский «Реал».

«Винисиус не провалил Кубок Америки – просто в сборной Бразилии трудные времена. Вини невероятно провёл этот сезон – он был лучше Мбаппе. Я не говорю, что он сильнее Килиана в целом, но в этом сезоне он преуспел больше. Да, я считаю Мбаппе более совершенным игроком, однако французу становится трудно, когда соперник обороняется низким блоком. В этом плане Винисиус куда более искусен.

Беллингем тоже сыграл ключевую роль в успехах «Реала». Мне нравится этот игрок, и я бы предпочёл, чтобы «Золотой мяч» достался ему, но стоит признать, что Винисиус провёл сезон лучше», – цитирует Madrid Zone Агуэро.