Сауль переходит из «Атлетико» в другой клуб Ла Лиги

Полузащитник Сауль Ньигес готовится к уходу из мадридского «Атлетико».

Как и предполагалось ранее, стороны договорились о расторжении контракта. «Матрасники» выплатят футболисту менее 50% его зарплаты в качестве компенсации за прекращение сотрудничества, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. 29-летний игрок перейдёт в «Севилью» в качестве свободного агента, когда соглашение с мадридцами будет официально аннулировано.

В понедельник Сауль прибудет в Севилью для прохождения медицинского обследования и заключения контракта с одноимённым клубом.

Хавбек дебютировал за «Атлетико» в 2012 году. В общей сложности на его счету 48 забитых мячей и 26 результативных передач в 427 поединках за команду.