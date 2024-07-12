«Барселона» попросила Фелиша подождать

«Барселона» не отказалась от идеи подписания нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

Португалец провёл прошедший сезон в каталонском клубе на правах аренды. Известно, что 24-летний игрок хотел бы перебраться в «Барселону» на постоянной основе, но заключить сделку будет непросто. По данным журналиста Маттео Моретто, «сине-гранатовые» сообщили Фелишу, что сделают всё от себя зависящее, чтобы вернуть его, но попросили набраться терпения.

Судьба трансфера Жоау Фелиша также зависит от потенциального перехода Нико Уильямса из «Атлетика», который является приоритетной целью для «Барселоны».