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Глава Ла Лиги: «Европейский футбол отвергает идеи Переса, но он этого не видит»

12 Июля 2024 • 22:48 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему создания Суперлиги Европы.

Идею турнира, в котором будут участвовать приглашённые гранды европейского футбола, уже не первый год продвигает президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.

«Реал» выступает против всего, что мы делаем. Флорентино Перес мечтает о создании Суперлиги, он будет добиваться этого до тех пор, пока остаётся президентом клуба.

«Реал» – великий клуб, работу которого я бы оценил на 10 из 10. Управление ведётся безупречно, но это одно дело, а навязывание своих идей другим – совсем иное. Европейский футбол отвергает идеи Переса, однако он этого не видит», – приводит Madrid Xtra слова Тебаса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Хавьер Тебас Суперлига Европы ещё теги

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