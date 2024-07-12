Глава Ла Лиги: «Европейский футбол отвергает идеи Переса, но он этого не видит»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему создания Суперлиги Европы.

Идею турнира, в котором будут участвовать приглашённые гранды европейского футбола, уже не первый год продвигает президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.

«Реал» выступает против всего, что мы делаем. Флорентино Перес мечтает о создании Суперлиги, он будет добиваться этого до тех пор, пока остаётся президентом клуба.

«Реал» – великий клуб, работу которого я бы оценил на 10 из 10. Управление ведётся безупречно, но это одно дело, а навязывание своих идей другим – совсем иное. Европейский футбол отвергает идеи Переса, однако он этого не видит», – приводит Madrid Xtra слова Тебаса.