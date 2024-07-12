Экс-игрок «Барселоны» обвинил Энрике в своём уходе из клуба

Педро Родригес, экс-игрок «Барселоны», обвинил своего бывшего наставника в каталонской команде в своём уходе из клуба.

Напомним, Педро покинул клуб в 2015 году, тогда «Барселоной» руководил Луис Энрике, который ныне возглавляет «ПСЖ».

- Я трудно пережил уход из клуба в 2015 году. «Барселона» была всей моей жизнью и я провёл там много лет. Президент клуба меня поддерживал и был за меня, а тренер – нет. Но я ушёл с уважением к своим одноклубникам и болельщикам, - передаёт слова Педро Marca.

Педро, которому сейчас 36 лет, был в системе каталонской команды с 2004 года. Всего на его счету 321 матч за «Барселону», в которых он отметился 99 забитыми мячами и 62 ассистами на партнёров.