Ямаль: «Хави оказал на меня самое большое влияние»

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился комментарием о бывшем наставнике команды Хави Эрнандесе.

— Хави оказал на меня самое большое влияние среди тренеров. Он позволил мне дебютировать за «Барселону» и вселил в меня уверенность, регулярно предоставляя игровое время, — цитирует Ямаля Jijantes FC.

Напомним, текущим летом «Барселона» уволила Хави с поста главного тренера команды, пригласив на его место Ханса-Дитера Флика.

В прошедшем сезоне 16-летний Ямаль принял участие в 37 матчах чемпионата Испании, забил пять голов и записал в свой актив восемь результативных передач.