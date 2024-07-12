Президент Ла Лиги оценил вероятность трансфера Нико Уильямса в «Барселону»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» близка к покупке вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

— «Барселона» очень близка к тому, чтобы выкупить контракт Уильямса. Они могут себе позволить эту сумму, клуб находится близко к стандарту 1:1. Финансовый оборот «Барселоны» достигает почти миллиард евро, — цитирует функционера журналист Фабрицио Романо.

В минувшем клубном сезоне 22-летний Уильямс принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет 19 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 60 миллионов евро.