«Барселона» начала предсезонную подготовку, и полузащитник Ориоль Ромелу хорошо показал себя перед новым тренером. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, Ханс-Дитер Флик в разговоре с Деку дал добро на сохранение Ромеу в команде.

Ромеу хорошо показал себя на начальном этапе тренировок, но ещё одним немаловажным моментом при принятии решения стало то, что «Барселона» сейчас не может позволить себе большие затраты на рынке.

В прошлом сезоне Ориоль Ромелу выступал не лучшим образом, и в какой-то момент казалось, что летом 32-летний футболист покинет каталонский клуб.

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