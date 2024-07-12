Карвахаль: «Надеюсь, Мбаппе поможет «Реалу» завоевать много трофеев»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поделился комментарием о приходе в команду нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

— Это потрясающий трансфер для «Реала». Я надеюсь, что он поможет нам завоевать много разных трофеев, — цитирует Карвахаля COPE.

Напомним, «Реал» объявил о переходе Мбаппе в самом начале июля, заключив контракт с форвардом на пять лет.

В прошедшем сезоне 25-летний Мбаппе появился на поле в 48 матчах во всех турнирах, забил 44 гола и записал на свой счет десять результативных передач.

Дебют Мбаппе в составе «Реала» может состояться 14 августа. В этот день «Реал» разыграет с «Аталантой» Суперкубок УЕФА.