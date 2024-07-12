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Иньеста заявил о желании вернуться в «Барселону»

12 Июля 2024 • 15:59 Комментировать

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в очередной раз заявил о желании вернуться в каталонский клуб.

«Я бы хотел когда-нибудь вернуться в «Барселону». Но, очевидно, я до сих пор не знаю, когда и как это произойдёт. Этого никто не знает. Посмотрим, как всё сложится», - слова Иньесты приводит портал Goal.

Как известно, с августа прошлого года Андрес Иньеста выступает за клуб «Эмирейтс» в ОАЭ. До этого испанский полузащитник на протяжении пяти лет играл в Японии за «Виссел Кобе». Сейчас Иньесте 40 лет.

Стоит сказать, что Иньеста регулярно говорит о желании снова оказаться в «Барселоне» в какой-либо роли.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста
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