Флик заставил игроков «Барселоны» идти к стоматологу

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик предъявил новое требование к футболистам. Как сообщает AS, немецкий специалист включил в программу стандартного обследования посещение стоматолога.

Можно подумать, что Флик просто не хочет, чтобы у кого-то разболелся зуб перед важным матчем по ходу сезона. Но если копнуть глубже, то можно узнать, что недавно Британский журнал спортивной медицины выявил связь между проблемами зубов и травмами. Так, если у человека есть проблемы с прикусом, то он плохо жуёт, и это влияет на достижение мышц питательными веществами.

В общем, футболистам «Барселоны» придётся сходить к стоматологу, что кого-то может не порадовать.