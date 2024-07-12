Мбаппе может купить футбольный клуб

Звёздный форвард Килиан Мбаппе может стать владельцем футбольного клуба. В программе After Foot журналист Даниэль Риоло озвучил информацию о том, что семья Мбаппе находится в процессе покупки футбольного клуба «Кан». Разумеется, делами будет заниматься не сам Килиан – клуб покупает его компания, которой заправляет Файза Ламари. Это мать и по совместительству агент новичка «Реала».

Как отмечает RMC, в 2013 году Килиан Мбаппе мог перейти в «Кан», но в итоге оказался в молодёжке «Монако».

«Кан» в настоящий момент выступает в Лиге 2, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Франции.