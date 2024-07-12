Орещук высказался о сравнении Ямаля с Месси

Футбольный агент Роман Орещук ответил на вопрос, можно ли уже сейчас называть испанского вингера «Барселоны» Ламина Ямаля преемником Лионеля Месси.

«Нет. До Месси ему — как до Луны пешком. Да, мальчик талантливый. На Евро один забил, три отдал. Но не могу сказать, что это уже сложившийся мастер», — приводит слова Орещука издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем клубном сезоне 16-летний Ямаль принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Ямаля составляет 90 миллионов евро.