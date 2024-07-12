«Реал Сосьедад» сообщил о возвращении Захаряна

21-летний полузащитник сборной России Арсен Захарян вернулся в расположение «Реал Сосьедада». Об этом сообщается в социальных сетях испанского клуба.

Как информирует пресс-служба, российский футболист уже провел первую тренировку с командой после отпуска.

Напомним, что Арсен перешел в «Реал Сосьедад» летом прошлого года. Его предыдущим местом работы было московское «Динамо».

В минувшем сезоне Захарян принял участие в 40 поединках за испанский коллектив. Полузащитник отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Контракт Арсена рассчитан до лета 2029 года.