«Реал» нашёл звёздную замену Модричу - цена минимум 70 млн евро

Мадридский «Реал» выбрал игрока, который может заменить в составе команды хорватского полузащитника Луку Модрича. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Согласно данным источника, «королевский» клуб положил глаз на хавбека сборной Португалии и французского «ПСЖ» Витинью. «Сливочные» запланировали подписание португальца на лето 2025 года, когда Модрич покинет команду.

Парижский гранд, в свою очередь, намерен потребовать за трансфер Витиньи минимум 70 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 млн. Трудовое соглашение португальца с «ПСЖ» рассчитано до лета 2027 года.