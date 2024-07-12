Фекир может уехать в Саудовскую Аравию

Полузащитник севильского «Бетиса» Набиль Фекир может покинуть Европу и трудоустроиться в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Заинтересованность в подписании игрока проявляет «Аль-Иттихад». Сам Фекир сейчас раздумывает над возможным трансфером.

Напомним, что 30-летний французский игрок выступает за «Бетис» с лета 2019 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Набиля в десять миллионов евро.

В минувшем сезоне Ла Лиги Фекир сыграл 19 матчей, забил гол и отдал два ассиста.