Иньеста оценил перспективы Флика в «Барселоне»

Андрес Иньеста, в прошлом полузащитник каталонской команды, оценил перспективы нового главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика.

- У команды новый тренер и клуб вступает в новую фазу, будет другой взгляд на разные моменты. Надеюсь, у Флика есть силы, спокойствие и уверенность, что получится бороться за титулы. Я болельщик этого клуба и верю, что мы сможем быть стабильными на протяжении многих лет, - передаёт слова Иньесты Mundo Deportivo.

О назначении Флика в «Барселону» было объявлено в конце мая этого года, соглашение с немецким специалистом будет действовать до 30 июня 2026 года.

Последним местом работы тренера была сборная Германии, а до неё он тренировал «Баварию».